Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду

Видання The Guardian опублікувало рейтинг найкращих фільмів для дітей. Цей список з 25 дитячих фільмів підходить для перегляду всієї родини. Читайте далі та обирайте кінострічки, які обов'язково потрібно переглянути.

Ці фільми не банальні, а серед цього списку ви точно зможете знайти те, що вас зацікавить. Зберігайте цей список, щоб не забути, які фільми варто подивитися разом з дітьми. У список увійшли фільми, зняті в США, Японії, Франції, Індії тощо. Кожна кінострічка цікава й змусить задуматися не тільки дітей, але й дорослих.

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Малюк (The Kid, 1921)

Пригоди принца Ахмеда (The Adventures of Prince Achmed, 1926)

Білосніжка і сім гномів (Snow White and the Seven Dwarfs, 1937)

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Чарівник країни Оз (The Wizard of Oz, 1939)

Пісня дороги (Pather Panchali, 1955)

Червона кулька (Le Ballon Rouge, 1956)

Чотириста ударів (Les Quatre cent coups, 1959)

Мері Поппінс (Mary Poppins, 1964)

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Кес (Kes, 1969)

Дугал і синій кіт (Dougal and the Blue Cat, 1972)

Дивовижний містер Бланден (The Amazing Mr. Blunden, 1972)

Вулиця (The Street, 1976)

Інопланетянин (ExtraTerrestrial, 1982)

Мій сусід Тоторо (My Neighbor Totoro, 1988)

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Таємничий сад (The Secret Garden, 1993)

Маленькі жінки (Little Women, 1994)

Кіріку і чаклунка (Kirikou et la Sorcière, 1998)

Осідлавши кита (Whale Rider, 2002)

Грай як Бекхем (Bend It Like Beckham, 2002)

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Печера жовтого пса (Die Höhle des gelben Hundes, 2005)

Зірочки на землі (Taare Zameen Par, 2007)

Ваджда (Wadjda, 2012)

Королева з Катве (Queen of Katwe, 2016)

Червона черепаха (La Tortue rouge, 2016)

Хлібодавець (The Breadwinner, 2017)

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