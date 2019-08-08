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Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду

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які фільми включити дітям - фото 1
які фільми включити дітям

Видання The Guardian опублікувало рейтинг найкращих фільмів для дітей. Цей список з 25 дитячих фільмів підходить для перегляду всієї родини. Читайте далі та обирайте кінострічки, які обов'язково потрібно переглянути.

Ці фільми не банальні, а серед цього списку ви точно зможете знайти те, що вас зацікавить. Зберігайте цей список, щоб не забути, які фільми варто подивитися разом з дітьми. У список увійшли фільми, зняті в США, Японії, Франції, Індії тощо. Кожна кінострічка цікава й змусить задуматися не тільки дітей, але й дорослих.

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Малюк (The Kid, 1921)

Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду - фото 345944

Пригоди принца Ахмеда (The Adventures of Prince Achmed, 1926)

Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду - фото 345947

Білосніжка і сім гномів (Snow White and the Seven Dwarfs, 1937)

Дивитися трейлер:

Чарівник країни Оз (The Wizard of Oz, 1939)

Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду - фото 345943

Пісня дороги (Pather Panchali, 1955)

Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду - фото 345946

Червона кулька (Le Ballon Rouge, 1956)

Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду - фото 345945

Чотириста ударів (Les Quatre cent coups, 1959)

Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду - фото 345959

Мері Поппінс (Mary Poppins, 1964)

Дивитися трейлер:

Кес (Kes, 1969)

Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду - фото 345961

Дугал і синій кіт (Dougal and the Blue Cat, 1972)

Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду - фото 345963

Дивовижний містер Бланден (The Amazing Mr. Blunden, 1972)

Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду - фото 345979

Вулиця (The Street, 1976)

Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду - фото 345981

Інопланетянин (ExtraTerrestrial, 1982)

Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду - фото 345982

Мій сусід Тоторо (My Neighbor Totoro, 1988)

Дивитися трейлер:

Таємничий сад (The Secret Garden, 1993)

Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду - фото 345986

Маленькі жінки (Little Women, 1994)

Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду - фото 345987

Кіріку і чаклунка (Kirikou et la Sorcière, 1998)

Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду - фото 346126

Осідлавши кита (Whale Rider, 2002)

Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду - фото 346128

Грай як Бекхем (Bend It Like Beckham, 2002)

Дивитися трейлер:

Печера жовтого пса (Die Höhle des gelben Hundes, 2005)

Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду - фото 346125

Зірочки на землі (Taare Zameen Par, 2007)

Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду - фото 346121

Ваджда (Wadjda, 2012)

Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду - фото 346124

Королева з Катве (Queen of Katwe, 2016)

Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду - фото 346122

Червона черепаха (La Tortue rouge, 2016)

Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду - фото 346123

Хлібодавець (The Breadwinner, 2017)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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