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alyona alyona – Завтра: дивіться новий кліп, який качає
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Зірка українського репу alyona alyona випустила яскравий кліп на трек Завтра, який прокачає кожного. Дивись відео та читай слова пісні на Радіо МАКСИМУМ!
Українська реперка alyona alyona презентувала свіжий кліп на новеньку пісню "Завтра". За короткий час ролик зібрав понад 38 тисяч переглядів та чимало захоплених коментарів. Фестивалі, перельоти, концерти та нові країни – все це можна побачити у новому відео.
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"Життя – мов велика рiчка, яка несла мене то за течією, то проти багато рокiв. Але один водоспад змiнив все. Часом, у вирi подiй я навiть не знаю, де маю бути завтра…", – відзначила сама виконавиця, нагадавши про найближчі виступи в Україні.
Дивитися онлайн кліп alyona alyona – Завтра:
Текст пісні alyona alyona – Завтра:
Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни
Я не знаю, де я буду завтра
Знову квиток, знову часу виток, і
Я не знаю, де я буду завтра
Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни
Я не знаю, де я буду завтра
Знову квиток, знову часу виток, і
Я не знаю, де я буду завтра
А завтра мій час
Знову покличе мене
Нова мета, нова ціль
Новий параграф і є новий день
Лінія довга на лівій руці
В книгу життя кожен вписує сам
Море ідей чи то купу подій
Сотні бажань або тонами мрії
Чисті слова вилами по воді
Я знаю, педалі крутитиму далі
Хай я не зі сталі, та нерви метала
Я переїжджатиму всі магістралі
Чим дужче, тим далі, де нові міста, ей
Щоби поділитися, не потрібно приводу
Ти маєш зерна кави чи мішаєш в собі три в одном
Як розпізнати поклик, коли безліч інтересів?
А є одне стебло, але гілок більш ніж десять
Рвеш себе на шмаття, обираєш свою сторону
І як би розділити час свій рівно-сильно, порівну
Просто корінням у ґрунт, а тяжче рубати кінці
І якби-то не прив'язати себе до речей що не мають ні сенсу ні цін
Як не тягнути минулого ковдру, як все без образ відпускатиму я
Так часто я бачу звабливу дорогу, але розумую: вона не моя
Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни
Я не знаю, де я буду завтра
Знову квиток, знову часу виток, і
Я не знаю, де я буду завтра
Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни
Я не знаю, де я буду завтра
Знову квиток, знову часу виток, і
Я не знаю, де я буду завтра
А завтра мій час
В ілюмінаторі від літака
В напрям екватору тече ріка
В хмари заховані землі й час
Я своїх вражень наповнюю чан
Це не кінець
Моє життя ніби телекінез
Хтось має владу
А я мушу без
Знову на карті я малюю хрест
Я знаю попереду води і береги
Звуки і герци, і люди фонтаном
І я вже стою у неділю чи середу
Зранку чи ввечері, в парне — непарне
Інколи крок відділяє від того
Щоб перезавантажити внутрішній світ
Я ж намагаюся просто звільнити свій стовбур від хворих і зламаних віт
Дні пролітають, єдиний потік
Зими й літа, зійде сотні потів
Я сотні разів залишатиму дім
Щоб бути корисною в цьому житті
Дні пролітають, єдиний потік
Зими й літа, зійде сотні потів
Я сотні разів залишатиму дім
Щоб бути корисною в цьому житті, ей
Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни
Я не знаю, де я буду завтра
Знову квиток, знову часу виток, і
Я не знаю, де я буду завтра
Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни
Я не знаю, де я буду завтра
Знову квиток, знову часу виток, і
Я не знаю, де я буду завтра
Поміж цих стін чую клич, чую дзвіни
Я не знаю, де я буду завтра
Знову квиток, знову часу виток, і
Я не знаю, де я буду завтра
А завтра мій час
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