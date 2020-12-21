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Нові пісні зими 2020: плейлист популярної музики за тиждень
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Третій тиждень зими став атмосфернішим через нові треки, які виходять у світ та змушують танцювати, підспівувати та веселитись. Зібрали плейлист свіжих пісень за грудень 2020, які точно сподобаються і зарядять крутим настроєм!
Популярна музика змінюється неймовірно швидко, поповнюючи плейлисти шанувальників по всьому світу гарячими новинками. І хоч зимовий сезон лише стартував, але вже встиг принести сніг, святкову атмосферу та свіжі хіти від поп-зірок та початківців. Тому кожного тижня слухай новеньку добірку найкрутіших популярних пісень від улюблених виконавців.
Слухай новинки попереднього тижня тут
Новий тиждень грудня відзначився свіжою музикою від таких виконавців, як Zedd, Good Charlotte, Coldplay, Armin van Buuren та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.
Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:
Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.
Список треків:
- Good Charlotte - Last December (Official Music Video)
- The Neighbourhood - Stargazing (Official Video)
- Hayley Williams - Simmer (Acoustic) [Official Audio]
- Zedd, Griff - Inside Out (Official Music Video)
- Ed Sheeran - Afterglow [Official Performance Video]
- David Guetta & MORTEN - Dreams (feat Lanie Gardner) (Official video)
- Coldplay - Flags (Everyday Life Japanese Bonus Track, Official audio)
- Gryffin - Out of My Mind with ZOHARA (Official Dance Video)
- Why Don't We - Slow Down [Official Music Video]
- Natalie Taylor - Surrender (Lyrics)
- Alexander 23, Jeremy Zucker - Nothing's The Same (Official Video)
- Armin van Buuren feat. James Newman - Slow Lane (Official Music Video)
- Đen x JustaTee - Đi Về Nhà (M/V)
- Lyn Lapid - Producer Man (Official Music Video)
- Nothing But Thieves - Impossible (Piano Version)
- [OFFICIAL VIDEO] My Favorite Things - Pentatonix
- Nick Carter - 80's Movie
- Throw My Arms Around the World - LeAnn Rimes
- Zeus (feat. White Gold) - Eminem
- Mike Posner & Jessie J - Weaponry [Official Music Video]
- I'll Be Home For Christmas / Cozy Little Christmas (From the Disney Holiday Singalong)
- "Yellow" (Official Audio) - Downer Inc
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