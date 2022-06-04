Які натуральні запахи відлякують комарів

Комарі дуже люблять запах тіла людини і відчувають його за кілька метрів. Є кілька натуральних засобів, які дуже добре відганяють комарів. Використовуйте їх, щоб спати спокійно!

Ми знайшли для вас рецепти натуральних ароматів, які відлякають комарів, а ви тим часом зможете відчути всю красу літа! Далі про запахи, що не люблять комарі, пише Радіо Maximum.

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Базилік. Ця рослина не просто смачна приправа для італійських страв, це ще й ефективний природний репелент. Ефірна олія базиліка випускає дуже сильний аромат, що дратує комах. Скористайтеся всіма перевагами базиліка і посадіть його на своєму подвір'ї або зробіть спрей з його олією.

Експерти кажуть, що комахи також не люблять запах цитрусових плодів (апельсина, лимона, лайма). І чим більш насичений аромат, тим менше вас будуть діставати комарі. Тому можна використовувати фрукти, щоб відлякати комарів або ж ароматні олії з нотками цитрусових.

Пастка для комарів

Різкий запах квітів також відлякує комарів, тож сміливо використовуйте їх. Особливо згубні для таких комах аромати герані, лаванди, гвоздики, хризантеми, перської ромашки. Ефірні олії врятують від комарів, якщо під рукою не виявиться захисного спрею. Британські біологи визнають найбільш дієвою олію евкаліпта лимонного.

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