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Найгірші різдвяні фільми за версією сайту Rotten Tomatoes
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Кіноагрегатор Rotten Tomatoes склав рейтинг найгірших різдвяних фільмів. Усього в списку опинилися 22 картини, які за відгуками критиків не набрали навіть 30% рейтингу. Перевірте, чи немає у переліку вашого улюбленого різдвяного фільму.
Серед невдалих різдвяних історій, які потрапили до рейтингу, – третя частина "Сам удома", "Чотири Різдва" з Різ Візерспун, "Любіть Куперів" з Даян Кітон, "Подарунок на Різдво", де Арнольд Шварценеггер в останній момент поспішає купити синові улюблену іграшку, а ще "Пережити Різдво" з Беном Аффлеком і Джеймсом Гандольфіні та інші.
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10 найгірших різдвяних фільмів
1. "Лускунчик в 3D" (2010)
2. "Різдво з невдахами" (2004)
3. "Ласкаво просимо, або Сусідам вхід заборонено" (2006)
4. "Пережити Різдво" (2004)
5. "Різдво психів" (1994)
6. "Американська казка" (2008)
7. "Чорне Різдво" (2006)
8. "Це, блін, різдвяне диво" (2014 року)
9. "Подарунок на Різдво" (1996)
10. "Санта Клаус 3" (2006)
Погоджуєтеся з рейтингом? Ми з першої десятки, до слова, дуже полюбили "Подарунок на Різдво". Тож у нас язик не повертається назвати його одним з найгірших!
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