Як змінилися діти з новорічних фільмів: неймовірні фото

Зима – той самий період, коли мільйони людей збираються біля екранів, щоб переглянути улюблені святкові кінострічки. У цьому матеріалі ви побачите, як зараз виглядають діти-актори з найкращих новорічних фільмів.

Маколей Калкін

Історія Маколея Калкіна, який став популярним і багатим після виходу комедії Сам удома, – класичний приклад трагічної долі дитини, яка не витримала ранньої слави. Причому Калкіна не можна назвати актором однієї ролі – у нього були всі шанси вийти з комедійного образу. Наприклад, в 1993 році Маколей зіграв негативну роль в драматичному трилері Хороший син. Зараз 35-річний Калкін не знімається, але співає – в групі The Pizza Underground, яка переробляє пісні групи The Velvet Underground, змінюючи в них ключові слова на "піца".

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Елісон Портер

Маленьку леді випадково запросили на роль у фільмі "Кучерявка Сью". Пропозиція була дуже цікавою, адже партнером по зйомках став зірковий актор Джеймс Белуші. Роль дитини, яка мандрує по США разом з безхатьком Белуші, повинна була стати для Елісон вікном у світ багатих і знаменитих. Здається, вся планета закохалася в чарівну дівчинку з кучериками.

На превеликий жаль шанувальників, після зйомок в настільки успішній картині юна зірочка була змушена припинити свою акторську діяльність – дівчинці потрібно було здобути освіту. Елісон вчиться в школі в Коннектикуті, грає в дитячому театрі і ... все більше розуміє, що створена не для кіно, а для сцени. Відтак, вона починає розвивати свій вокальний талант.

Бретт Келлі

Хвилю популярності акторові принесла робота у фільмі іменитого режисера Пола Фіга "Діти без нагляду" (2006). Комедія розповідає про те, як напередодні Різдва п'ятьох дітей в аеропорту застає буран і засипає снігом. Поблизу немає нікого з батьків, і ось компанія намагається зустрітися з родичами, використовуючи всі засоби, від запозичення чужих "кредиток" до втечі від охоронців аеропорту. Цікаво, що сюжет фільму частково заснований на реальній історії з життя редактора щотижневої американської радіопрограми This American Life Сюзан Бертон, яку вона розповіла в одному зі своїх ефірів.

Тейлор Момсен

Тейлор росла і виховувалася в релігійному середовищі. У початкових класах дівчинка вчилася в католицькій школі, а потім стала ходити в середню школу імені Гувера в штаті Меріленд. Тейлор також відвідувала Центр творчості в своєму рідному Сент-Луїсі і вчилася там танцювати.

Працювати в модельному бізнесі Тейлор почала, коли їй було всього два роки. В інтерв'ю Момсен говорила, що у неї не було вибору. Потім батьки дівчинки підписали договір з модельним агентством, вона постійно працювала або проводила час в школі.

Анна Попплуелл

Несповідимі шляхи артиста. Хтось, прославившись однією роллю, потім наполегливо намагається піти від асоціацій з настільки вдало втіленим персонажем, а комусь долею написано грати титулованих осіб. Анна Попплуелл – та сама Сьюзен Певенсі з Нарнії – у 2017 році брала участь в зйомках короткометражного фільму про останні дні життя імператорської сім'ї Миколи Другого, з'явившись в образі старшої дочки – княжни Ольги.

Томас Сенгстер

Дізнавшись про бажання сина стати професійним актором після закінчення школи, батьки не здивувалися і порадили йому записатися на курс драматичної майстерності. Однак Сенгстер досі вважає, що це йому не потрібно. Адже у нього все виходить і без всяких курсів. Молодий актор упевнений в своїх силах, він сам знає, як і що йому робити перед камерою. Але кожен раз перед зйомками Томас не соромиться зізнатися, що хвилюється. Режисер Сем Тейлор-Вуд запросила Томаса Сенгстер на роль юного Пола Маккартні в своїй біографічній картині про юнацькі роки Джона Леннона Стати Джоном Ленноном (2010). Для цього Тому довелося практично заново вчитися грати на гітарі, оскільки Маккартні лівша, а Сенгстер правша.

Макензі Вега

Макензі дебютувала в кіно в 1999 році, зігравши роль Марії у фільмі Доктор Куїнн, жінка-лікар. Третьою роллю Веги стала Енні Кемпбелл у фільмі Сім'янин, за яку в наступному році вона отримала премію Молодий актор у номінації Краще виконання в художньому фільмі, молода актриса у віці десяти або менше років. З 2009 року Вега входить в основний акторський склад телесеріалу Хороша дружина, в якому грає роль Грейс, дочки центрального персонажа Алісії Флоррік.

Джорджі Хенлі

Кар'єра Джорджі почалася зі зйомок в рекламних роликах, а пізніше вона грала в невеликому театральному гуртку. Роль Люсі Певенсі стала першою великою і, мабуть, найбільш вагомою роллю за всю її кар'єру. Коли дівчина вчилася в університеті, вона не закинула сцену і зіграла в багатьох театральних постановках місцевого драмгуртка. У 2015 році вона зняла свій перший короткометражний фільм Прилив.

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