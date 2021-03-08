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Найгарячіша гравець світу у покер захопила новим відео (18+)
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Одна із найкрасивіших гравців світу в покер Сара Андервуд потішила прихильників новим пікантним відео, у якому демонструє перехід з ранкового образу у вечірній. Скажемо відверто, що ця білявка має чудовий вигляд завжди!
36-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд не припиняє тішити публіку своїми ефектними знімками. Дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї майже 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів.
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Нещодавно Сара зняла коротеньке відео, на якому показує своє перевтілення з ранкового образу у крихітній піжамці у вечірній образ в ефектній сукні. За короткий час ролик зібрав понад 200 тисяч лайків та тисячу коментарів з компліментами. Шанувальники зійшлись на думці, що кожен образ дуже пасує білявці, і з цим важко посперечатись:
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