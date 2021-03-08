Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Найгарячіша гравець світу у покер захопила новим відео (18+)

  • 11
Сара Андервуд захопила новим відео - фото 1
Сара Андервуд захопила новим відео / instagram.com/saraunderwood

Одна із найкрасивіших гравців світу в покер Сара Андервуд потішила прихильників новим пікантним відео, у якому демонструє перехід з ранкового образу у вечірній. Скажемо відверто, що ця білявка має чудовий вигляд завжди!

36-річна американська блогерка, фотомодель та професійний гравець у покер Сара Андервуд не припиняє тішити публіку своїми ефектними знімками. Дівчина активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї майже 9 мільйонів підписників. Там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів.

І ще: Сексуальна Ніколь Шерзінгер у латексі розбурхала фанатів (18+)

Нещодавно Сара зняла коротеньке відео, на якому показує своє перевтілення з ранкового образу у крихітній піжамці у вечірній образ в ефектній сукні. За короткий час ролик зібрав понад 200 тисяч лайків та тисячу коментарів з компліментами. Шанувальники зійшлись на думці, що кожен образ дуже пасує білявці, і з цим важко посперечатись:

Читайте також: Кім Кардашян у відвертому бікіні підірвала мережу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча українська пілотеса Інеса Тушканова, яка є секс-символом автоспорту
  • Вчора, 18:42
  • 614
З 8 березня: короткі СМС привітання для найрідніших жінок
  • 05 березня, 17:03
  • 8282
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2849489
Загрузка...
Новини