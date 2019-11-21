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Найдовший у світі авіапереліт може більше не повторитись: причина
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Авіакомпанія Qantas планувала запустити на регулярній основі найдовші у світі рейси з Сіднея і Мельбурна до Лондона і Нью-Йорку у 2023 році. Однак перельоти можуть бути скасовані. У чому причина – читайте далі!
Причина зриву проєкту – невдалі перемовини між австралійським перевізником і літакобудівними компаніями Airbus і Boeing. Річ у тім, що жоден з літаків цих виробників, які перебувають наразі в експлуатації, не може покрити необхідну відстань у 17 тисяч кілометрів при повному завантаженні.
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Компанія Airbus запропонувала австралійцям ультрадальній варіант літака A350-1000, а Boeing – модель 777-8X. Перший лайнер буде модифікацією літака, який вже експлуатується авіакомпаніями, натомість другий – вдосконалена версія B-777, який ще не літав, і чиє введення в експлуатацію відклали.
Обидва літаки вміщають від 300 до 350 осіб, але необхідна конфігурація для таких тривалих польотів матиме меншу кількість місць. У підсумку питання впирається в окупність далеких перельотів. Лайнери Airbus і Boeing можуть виконувати тривалі рейси за вказаним маршрутом, але не з тією кількістю пасажирів, яка необхідна компанії Qantas.
Австралійська авіакомпанія отримала фінальні пропозиції від європейського і американського літакобудівників у серпні 2019 року і повинна була прийняти рішення до кінця року. Наразі авіаперевізник наполягає на поліпшенні цих пропозицій. Проте, генеральний директор Qantas Алан Джойс заявив, що, остаточно все з'ясується, швидше за все, тільки на початку 2020 року.
Наразі перевізник з Австралії вже виконує безпосадочні рейси в Лондон, але з Петра. Перельоти з Сіднея і в Мельбурн без дозаправки поки що неможливі.
Qantas уже зробила два демонстраційні польоти в Сідней для вивчення стану пасажирів: один з Нью-Йорка, а інший з Лондона. Але політ, виконаний на Boeing 787-9, здійснювався лише з кількома десятками людей на борту.
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