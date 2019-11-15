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Літак Qantas здійснив рекордний переліт, виконуючи експериментальний рейс

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Boeing 787-9 Dreamliner - фото 1
Boeing 787-9 Dreamliner

Літак австралійської авіакомпанії Qantas Boeing 787-9 Dreamliner здійснив безпосадковий експериментальний рейс з Лондона до Сіднея і встановив відразу два світових рекорди.

Відзначається, що політ авіалайнера Boeing 787-9 Dreamliner тривав рекордний час – 19 годин 19 хвилин, а його протяжність склала рекордні 17,8 тисячі кілометрів. Літак пролетів над територіями Німеччини, Польщі, Білорусі, Росії, Казахстану, Китаю, Філіппін і Індонезії. На борту Boeing 787-9 Dreamliner було 50 осіб. В цілому для перельоту знадобилося 100 тонн реактивного палива.

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Літак Qantas здійснив рекордний переліт, виконуючи експериментальний рейс - фото 368234

Раніше найдовшим безпосадковим авіарейсом вважався переліт з Нью-Йорка в Сінгапур тієї ж австралійською Qantas, здійснений в жовтні 2019 року. Загальний час польоту склав 19 годин 14 хвилин. Літак подолав 16 тисяч 309 кілометрів і приземлився із запізненням у 37 хвилин.

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Джерело: cnn
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