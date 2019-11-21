Пасажир прикидався пілотом заради найкращих місць у літаку

В індійському аеропорту Делі було затримано чоловіка у формі командира повітряного судна німецької авіакомпанії. Пілот виявився фейковим.

На підозрілого льотчика в міжнародному аеропорту імені Індіри Ганді звернув увагу головний офіцер з безпеки компанії Lufthansa.

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Чоловік збирався сісти на рейс авіакомпанії Air Asia з Делі в Калькутту. Його затримали. Підозрілим пілотом виявився 48-річний Раджан Махбубані, який неодноразово одягався в уніформу командира повітряного судна авіакомпанії Lufthansa для того, щоб не стояти в чергах на паспортному контролі і на огляді в аеропорту, а також займати в салоні літака комфортні місця.

Махбубані сам зізнався у своєму шахрайстві. Він також додав, що посвідчення пілота отримав у Бангкоку, коли там проходили зйомки фільму про авіацію.

Delhi: Central Industrial Security Force (CISF) yesterday arrested one Rajan Mahbubani(in pics) for impersonating as a pilot of Lufthansa Airlines at IGI Airport. On inquiry,he disclosed that he used to shoot YouTube videos on aviation facilities&obtained fake ID card in Bangkok. pic.twitter.com/m748C5xyBZ — ANI (@ANI) November 19, 2019

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