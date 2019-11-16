Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Повернення День студента

Пасажири найдовшого авіарейсу розповіли про дивні речі на борту

  • 37
Лондон-Сідней - фото 1
Лондон-Сідней / dailymail

Пасажири 19-годинного рейсу Лондон-Сідней авіакомпанії Qantas Airlines розповіли про дивацтва на борту під час перельоту.

Найбільше пасажирів здивувала вечеря, подана на сніданок. Попри те, що літак вилетів з британської столиці о шостій ранку, бортпровідники подали сендвічі зі стейком, суп і вино. Крім того, незабаром після прийому їжі на борту було вимкнено світло як вночі.

І ще: Плач дитини і кросворд: представлено реалістичний симулятор 6-годинного авіаперельоту

За словами фізіолога Корінн Кайо, це пов'язано зі здійсненням рейсу за австралійським часом. Такі заходи вживаються для того, щоб людям було легше адаптуватися після перельоту. Незвичайними пасажирам здалися і заняття аеробікою. Бортпровідники попросили їх виконати присідання і розтяжку, а також походити по салону. Це, за словами фахівців, є хорошою профілактикою для зниження ризику тромбозу і загального поліпшення самопочуття. Крім того, пасажири змогли спостерігати два світанки: спочатку при вильоті з Лондона, потім, пролітаючи над Індонезією.

У жовтні Boeing 787-9 австралійської авіакомпанії Qantas здійснив рекордний безперервний рейс, провівши в повітрі 19 годин 16 хвилин. Переліт здійснювався з Нью-Йорка до Сіднея.

Пасажири найдовшого авіарейсу розповіли про дивні речі на борту - фото 368609

Пасажири найдовшого авіарейсу розповіли про дивні речі на борту - фото 368610

Читайте також: Херсон – Катовіце: Ryanair оголосив про запуск халявного авіарейсу

Джерело: dailymail
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі навушники, які можна купити замість Apple AirPods Pro
  • 12 листопада, 12:15
  • 863
Моделі 90-х: як змінилася ідеальна Карлі Клосс (18+)
  • 12 листопада, 16:21
  • 1803
Доктор Хаус: як змінилися зірки популярного серіалу
  • 14 листопада, 17:21
  • 2466
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ