Пасажири найдовшого авіарейсу розповіли про дивні речі на борту

Пасажири 19-годинного рейсу Лондон-Сідней авіакомпанії Qantas Airlines розповіли про дивацтва на борту під час перельоту.

Найбільше пасажирів здивувала вечеря, подана на сніданок. Попри те, що літак вилетів з британської столиці о шостій ранку, бортпровідники подали сендвічі зі стейком, суп і вино. Крім того, незабаром після прийому їжі на борту було вимкнено світло як вночі.

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За словами фізіолога Корінн Кайо, це пов'язано зі здійсненням рейсу за австралійським часом. Такі заходи вживаються для того, щоб людям було легше адаптуватися після перельоту. Незвичайними пасажирам здалися і заняття аеробікою. Бортпровідники попросили їх виконати присідання і розтяжку, а також походити по салону. Це, за словами фахівців, є хорошою профілактикою для зниження ризику тромбозу і загального поліпшення самопочуття. Крім того, пасажири змогли спостерігати два світанки: спочатку при вильоті з Лондона, потім, пролітаючи над Індонезією.

У жовтні Boeing 787-9 австралійської авіакомпанії Qantas здійснив рекордний безперервний рейс, провівши в повітрі 19 годин 16 хвилин. Переліт здійснювався з Нью-Йорка до Сіднея.

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