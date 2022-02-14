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Найдотепніші меми з мережі про День святого Валентина

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Мем на День святого Валентина - фото 1
Мем на День святого Валентина / pinterest

Сьогодні світ відзначає День святого Валентина, який також відомий усім як День закоханих. З цієї нагоди зібрали для вас найкращі меми соцмереж про це романтичне свято!

День святого Валентина – одне зі свят, коли соцмережі розділяться на два табори: романтичний "любов прекрасна" і іронічний "мене ніхто не любить". А до якого належите ви?

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Жартують найчастіше про нездійснені мрії, невдалі подарунки та свято на самоті.

Найдотепніші меми про День святого Валентина- фото 496689

Найдотепніші меми про День святого Валентина- фото 496683

Найдотепніші меми з мережі про День святого Валентина - фото 496692

Найдотепніші меми з мережі про День святого Валентина - фото 496693

Найдотепніші меми з мережі про День святого Валентина - фото 496694

Найдотепніші меми з мережі про День святого Валентина - фото 496695

Найдотепніші меми з мережі про День святого Валентина - фото 496696

Найдотепніші меми з мережі про День святого Валентина - фото 496697

Найдотепніші меми з мережі про День святого Валентина - фото 496698

Найдотепніші меми з мережі про День святого Валентина - фото 496699
Найдотепніші меми з мережі про День святого Валентина - фото 496700

Проте, якщо ви все ж таки проведете цей день з коханою людиною, Радіо МАКСИМУМ розповідає, що приготувати на День закоханих і як за допомогою страв висловити свої почуття до коханої людини.

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