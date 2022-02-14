Найдотепніші меми з мережі про День святого Валентина

Сьогодні світ відзначає День святого Валентина, який також відомий усім як День закоханих. З цієї нагоди зібрали для вас найкращі меми соцмереж про це романтичне свято!

День святого Валентина – одне зі свят, коли соцмережі розділяться на два табори: романтичний "любов прекрасна" і іронічний "мене ніхто не любить". А до якого належите ви?

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Жартують найчастіше про нездійснені мрії, невдалі подарунки та свято на самоті.

Проте, якщо ви все ж таки проведете цей день з коханою людиною, Радіо МАКСИМУМ розповідає, що приготувати на День закоханих і як за допомогою страв висловити свої почуття до коханої людини.

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