Романтична вечеря: рецепти до Дня святого Валентина

Радіо МАКСИМУМ розповідає, що приготувати на День закоханих і як за допомогою страв висловити свої почуття до коханої людини.

Якою має бути домашня романтична вечеря?

Звичайно ж, по-перше, це вечеря при свічках! Тому варто запастися цим нехитрим аксесуаром. Можна вибрати прості або ароматичні свічки. Останні в залежності від запаху наповнять кімнату розслаблюючим або збудливим ароматом. Підбадьоритися твоїй коханій (або коханому) після виснажливого дня допоможуть грейпфрут, неролі, шавлія, а зняти стрес – троянда, лаванда. Для цього ще вигадані ароматичні палички і ефірні олійки. Свічки або ароматичні палички краще запалити заздалегідь, наприклад, хвилин за 20 до приходу коханої людини, щоб аромат встиг поширитися по всьому будинку. Ефірна олія дає такий ефект відразу. А тепер до трапези.

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М'ясо в горщиках з вершками

М'ясо в горщиках з вершками до Дня святого Валентина / YouTube

М'ясо в горщиках з вершками – дивовижна за смаком ніжна страва. Часу на приготування йде мінімум, а будь-яке м'ясо виходить м'яким і соковитим.

Інгрідієнти:

М'ясо 800 г

Цибуля ріпчаста 4 шт

Вершки 8 ст. ложок

Рослинна олія ​​4-5 ст. ложок

Сіль 1,5 ч. ложки (за смаком)

Перець чорний мелений 0,5 ч. ложки

Спеції 0,5 ч. ложки (ваші улюблені спеції для м'яса)

Вода або бульйон 300 мл

Як приготувати:

М'ясо миємо і ріжемо на шматочки необхідного розміру. Цибулю чистимо і нарізаємо так, як вам подобається. Злегка обсмажуємо шматочки м'яса на рослинній олії на сковорідці. Хвилин 10. Додаємо до м'яса порізану цибулю, сіль і спеції. Добре перемішуємо і обсмажуємо хвилин 8-10. Викладаємо вміст сковорідки в горщики і заливаємо необхідною кількістю води. Зверху викладаємо вершки. Закриваємо горщики кришкою і ставимо в духовку. Включаємо духовку на 200 градусів і готуємо хвилин 30. Якщо у вас м'ясо яловиче – час на підготовку збільшиться.

Тартіфлет

Тартіфлет до Дня святого Валентина / Taste

Ароматний і ситний Тартіфлет – страва "зимова", її часто подають на гірськолижних курортах. Але, і для романтичної вечері вона підійде чудово!

Інгрідієнти:

Картопля 1 кг

Цибуля ріпчаста 200 г

Бекон або шинка 150 г

Вино біле сухе 100 мл

Сметана жирна густа 2 ст. ложки

Сир 500 г

Вершки 33% 200 мл

Олія рослинна 1 ст. ложка

Розмарин за смаком

Орегано за смаком

Сіль за смаком

Перець чорний мелений за смаком

Як приготувати:

Картоплю почистіть і відваріть. Цибулю очистіть і крупно наріжте. Розігрійте сковороду і на сильному вогні обсмажте в олії смужки бекону і нарізану цибулю – приблизно 3 хвилини. Приправте свіжомеленим чорним перцем. Відварну картоплю наріжте кружальцями, додайте в сковороду до цибулі, перемішайте і готуйте ще 2 хвилини. Влийте в сковороду вино і готуйте 1 хвилину, щоб картопля просочилося винним ароматом. Перекладіть вміст сковороди в жароміцну форму. Додайте трави, вершки, сметану, рівномірно розподіліть суміш по поверхні, викладіть нарізаний шматочками сир. Розігрійте духовку до 200°С і поставте страву запікатися на 15 хвилин.

Салат "Гранатове серце"

Салат "Гранатове серце" до Дня святого Валентина / Рецепты - blogger

Інгрідієнти:

Куряча грудка 1 шт

Волоські горіхи 80 г

Твердий сир 180 г

Буряк 1 шт

Гранат 1 шт

Яйця 5 шт

Майонез 200 г

Сіль, перець за смаком

Як приготувати:

Куряче філе відварюємо в підсоленій воді до готовності і нарізаємо дрібними кубиками. Цибулю нарізати півкільцями або кубками та обсмажити на олії. Яйця відварити круто і натерти на крупній тертці. Сир натерти на крупній тертці. Буряк відварити до готовності, очистити і натерти на крупній тертці. Гранат розібрати на зерна. Тепер викладаємо салат шарами у вигляді серця (або використовуючи форму у вигляді серця), посипаючи за смаком сіллю і чорним перцем:

1 шар куряче філе

2 шар обсмажена цибулю, змащуємо або поливаємо майонезом

3 шар яйця, трохи солимо

4 шар сир

5 шар волоські горіхи, поливаємо майонезом

6 шар буряк, майонез

7 шар зерна граната

Банановий десерт

Банановий десерт до Дня святого Валентина / Martha Stewart

І щось простеньке на десерт. Дуже легкий і швидкий десерт. Для його приготування візьміть:

Інгрідієнти:

банани 2 шт

чорний шоколад 50 г

кокосову стружку 50 г

нежирні вершки 1 ч. ложка

Як приготувати:

Зніміть шкірку з бананів, поріжте їх на рівномірні шматочки. Залиште в морозильній камері на 40 хв. Тим часом на водяній бані розтопіть шоколад і додайте в нього вершки. Після 40 хв. по черзі опускайте шматочки банана в шоколадну гарячу масу. Через кілька хвилин присипайте кокосовою стружкою.

Атмосфера свята

Якщо у вас є час і настрій, можна прикрасити і кімнату всілякими сердечками, повітряними кульками, валентинками, гірляндами. Сердечка можна викласти і з пелюсток троянд, з паперу або з кольорового дроту. Також можна піднести несподіваний сюрприз для своєї коханої людини – прикрасити спальню оригінальним написом.

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