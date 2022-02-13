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Потепління на День Святого Валентина: прогноз погоди 14 лютого в Україні

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Погода в Україні на завтра, 14 лютого - фото 1
Погода в Україні на завтра, 14 лютого

14 лютого, у День закоханих, в Україні очікується суттєве потепління. У більшості областей буде сонячно, а в деяких регіонах цього дня очікує мінлива хмарність. Дізнайтеся, якою буде погода у вас на Радіо MAXIMUM!

14 лютого, у понеділок, тепло буде не лише у серцях українців, а й за вікном. А все тому, що на Україну суне неабияке потепління. Як передає Гідрометцентр, у цей день практично по свій території України буде сонячно. Розповідаємо, якою буде погода у вашому регіоні!

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Найтепліше у День закоханих буде на Заході України. Там температура прогріватиметься до +8 +10 градусів за Цельсієм. На Сході нашої країни буде прохолодніше. Там температура коливатиметься у межах +6 +8 градусів. Що ж стосується Півночі, то там теж варто очікувати на температуру +5 +7 градусів. Також слід бути готовими до того, що посеред дня сонце може зникати за хмарами. Тож одягатися ми все ж рекомендуємо трохи тепліше. А от на Півдні, як би це дивно не звучало, температура буде доволі північною. Але це не завадить мешканцям приморських міст слухати шум хвиль у цей романтичний день.

Потепління на День Святого Валентина: прогноз погоди 14 лютого в Україні - фото 496482
Погода на День Святого Валентина в Україні

Що ж стосується одягу, то ми не втомлюємося нагадувати про те, що ви повинні вбиратися під погоду. Але не варто також переоцінювати зимове сонце. Воно, можливо, й гріє, але недостатньо сильно, щоб витягати улюблену шкірянку та джинси з дірками на колінах. Пам'ятайте про те, що вам має бути тепло. Особливо зранку та ввечері, коли температура досить низька.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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