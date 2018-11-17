Найдорожчий у світі діамант продали за 50 мільйонів доларів

Рідкісний рожевий діамант під назвою Pink Legacy був проданий за рекордну суму на аукціоні Christie's в Женеві.

Разом з податками вартість лота склала трохи більше $ 50 мільйонів.

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Це один із найчистіших дорогоцінних каменів

19-каратний прямокутний діамант – найбільший камінь, який коли-небудь виставляли на аукціоні. Причому, він один з найчистіших дорогоцінних каменів у світі.

Його придбала ювелірка компанія Harry Winston

Діамант продали за 50 мільйонів доларів

Глава міжнародного ювелірного департаменту Christie's Франсуа Куріель назвав діамант "Леонардо да Вінчі" серед каменів. Новим власником "Рожевої спадщини" стала американська ювелірна компанія Harry Winston.

Нагадаємо, що дизайнер Apple розробив перстень з цілого діаманта. Перстень буде вирізаний з цілого дорогоцінного каменя циліндричним методом з використанням дуже тонкого струменю води, всередині якої розташований лазерний промінь. Прикраса буде мати кілька тисяч граней. Орієнтовна вартість персня буде складати 150-200 тисяч доларів США. Отримані гроші підуть на благодійність.

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