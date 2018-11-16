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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Джей Ло захопила публіку ефектним нарядом

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В Інста-акаунті Джен з'явилося нове фото - фото 1
В Інста-акаунті Джен з'явилося нове фото / instagram

Це, мабуть, найбільш приголомшливий образ Дженніфер Лопес.

Іноді луки блискучої Джей Ло складно назвати стильними – як справжня латиноамериканка, Лопес любить стрази, яскраві відтінки і блиск.

І ще: Дженніфер Лопес заробила два мільйони доларів за 20 хвилин

Втім, дивлячись на наряди, які зірка вибирає для звичайного життя, часом не можна стримати захопленого "ВАУ!". Так сталося і днями, коли в Інста-акаунті Джен з'явилося нове фото, зроблене під час її поїздки у Катар. На ньому красуня одягнена в ефектні білі штани із завищеною талією, блузу відтінку марсала і елегантний капелюшок з білою стрічкою. Мініатюрна сумочка і помада соковитого відтінку доповнили бездоганний образ Лопес, захоплюватися яким можна вічно!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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