Джей Ло захопила публіку ефектним нарядом

Це, мабуть, найбільш приголомшливий образ Дженніфер Лопес.

Іноді луки блискучої Джей Ло складно назвати стильними – як справжня латиноамериканка, Лопес любить стрази, яскраві відтінки і блиск.

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Втім, дивлячись на наряди, які зірка вибирає для звичайного життя, часом не можна стримати захопленого "ВАУ!". Так сталося і днями, коли в Інста-акаунті Джен з'явилося нове фото, зроблене під час її поїздки у Катар. На ньому красуня одягнена в ефектні білі штани із завищеною талією, блузу відтінку марсала і елегантний капелюшок з білою стрічкою. Мініатюрна сумочка і помада соковитого відтінку доповнили бездоганний образ Лопес, захоплюватися яким можна вічно!

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