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Кейт Міддлтон відвідала студію ВВС у стильній короткій сукні

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Герцогиня Кембриджська наділа плаття кольору морської хвилі - фото 1
Герцогиня Кембриджська наділа плаття кольору морської хвилі / People

Герцог і герцогиня Кембриджські нещодавно відвідали Південний Йоркшир, де Кейт з'явилася на публіці у синій сукні від бренду Eponine.

Принц Вільям з дружиною приєдналися до дуже важливої ​​акції.

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У Великобританії стартував соціальний проект під назвою Anti-Bullying Week, метою якого є привернення уваги громадськості до проблеми булінга в школах. Тому принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали студію BBC, щоб обговорити створення нової програми Kids Online Wellbeing, яка буде боротися з залякуванням дітей в інтернеті.

Герцогиня Кембриджська наділа в студію коротке плаття кольору морської хвилі від британського бренду Emilia Wickstead, під яке підібрала чорні човники Jimmy Choo.

Кейт Міддлтон відвідала студію ВВС у стильній короткій сукні - фото 289413
Кейт Міддлтон відвідала студію ВВС у стильній короткій сукні
Кейт Міддлтон відвідала студію ВВС у стильній короткій сукні - фото 289412
Кейт Міддлтон відвідала студію ВВС у стильній короткій сукні

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Джерело: mfitv
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