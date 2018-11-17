Кейт Міддлтон відвідала студію ВВС у стильній короткій сукні

Герцог і герцогиня Кембриджські нещодавно відвідали Південний Йоркшир, де Кейт з'явилася на публіці у синій сукні від бренду Eponine.

Принц Вільям з дружиною приєдналися до дуже важливої ​​акції.

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У Великобританії стартував соціальний проект під назвою Anti-Bullying Week, метою якого є привернення уваги громадськості до проблеми булінга в школах. Тому принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали студію BBC, щоб обговорити створення нової програми Kids Online Wellbeing, яка буде боротися з залякуванням дітей в інтернеті.

Герцогиня Кембриджська наділа в студію коротке плаття кольору морської хвилі від британського бренду Emilia Wickstead, під яке підібрала чорні човники Jimmy Choo.

Кейт Міддлтон відвідала студію ВВС у стильній короткій сукні

Кейт Міддлтон відвідала студію ВВС у стильній короткій сукні

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