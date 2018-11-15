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Дизайнер Apple розробив перстень з цілого діаманта

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Перстень буде створений з цілого діаманта - фото 1
Перстень буде створений з цілого діаманта / The Independent

Головний дизайнер компанії Apple Джоні Айв придумав перстень, який цілком зроблений із діаманта.

Людина, яка відповідає за форму та матеріали наших iPhone, iPad та MacBook, спільно з промисловим дизайнером Марком Ньюсоном розробили прикрасу.

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Перстень буде вирізаний з цілого дорогоцінного каменя циліндричним методом з використанням дуже тонкого струменю води, всередині якої розташований лазерний промінь. Прикраса буде мати кілька тисяч граней.

Так може виглядати перстень від творців Apple - фото 288957
Так може виглядати перстень від творців Apple / independent

Орієнтовна вартість персня буде складати 150-200 тисяч доларів США. Отримані гроші підуть на благодійність.

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Джерело: Independent
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