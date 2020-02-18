Глава Amazon пожертвує 10 мільярдів доларів на боротьбу з кліматичною кризою

Джефф Безос виділить $ 10 мільярдів на боротьбу зі зміною клімату. Таку заяву генеральний директор Amazon зробив у своєму інстаграмі.

Для цього був організований екологічний фонд Bezos Earth Fund, який фінансуватиме вчених, активістів та неурядові організації, а також підтримувати будь-які інші ініціативи, спрямовані на захист навколишнього середовища. Гранти почнуть видавати вже влітку 2020 року.

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"Сьогодні я з радістю хочу представити фонд Bezos Earth Fund. Зміни клімату – це найбільша загроза для нашої планети. Я хочу об'єднати зусилля з іншими, щоб разом застосовувати відомі методи і досліджувати нові способи боротьби з руйнівним впливом зміни клімату на нашу планету. Ця глобальна ініціатива буде фінансувати вчених, активістів, неурядові організації – будь-які зусилля, які хоч якось допоможуть зберегти і захистити світ природи. Ми можемо врятувати Землю. Фонд буде робити колективні дії від імені великих і дрібних компаній, держав, глобальних організацій і приватних осіб. ⁣⁣⁣Для початку я виділив $ 10 мільярдів і почну видавати гранти цього літа. Земля – ​​це те, що нас усіх об'єднує. Давайте захищати її разом", – написав підприємець в пості.

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