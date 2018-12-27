Долучайся до найдобрішої зимової акції!

Мережа АЗК UPG запустила щорічну акцію "Зігрій теплом дитину".

Робити добро просто та приємно – саме так вважають у мережі АЗС UPG. І том вже з 19 грудня на усіх заправках мережі UPG діє благодійна акція "Зігрій теплом дитину". Кожен відвідувач АЗС має змогу зробити добру справу однією простою дією – придбати каву з карткою UPG.

Та заправки UPG надихають на добрі справи не лише гарячим напоями, а й приємними подарунками. Щодня серед усіх учасників акції ді-джеї Радіо МАКСИМУМ рандомно обиратимуть щасливчика, що отримуватиме подарунок від UPG.

Акція добра триватиме з 19 грудня по 19 січня. Приєднуйтеся та допомогайте дітям!

*Деталі акції – на офіційному сайті UPG