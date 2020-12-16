Найбільш високооплачувані зірки 2020 року за версією журналу Forbes

Forbes підбив підсумки року, що минає і опублікував список найбільш високооплачуваних знаменитостей. У 2020 році рейтинг очолила 23-річна модель і бізнеследі Кайлі Дженнер.

Журнал віддав сестрі Кім Кардашян перше місце попри те, що в травні цього року позбавив її титулу наймолодшої ​​мільйонерки через брехню про доходи.

І ще: Настя Каменських розбурхала фанатів зухвалим образом у шкіряній сукні

На другому місці опинився репер Каньє Вест, який заробив $ 170 млн. Його головне джерело доходів угода з брендом Adidas, яка провадить і продає його кросівки Yeezy. Замикає трійку лідерів швейцарський тенісист Роджер Федерер. За даними аналітиків, за 2020 рік він заробив $ 106,3 млн.

Федерер

У рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей також увійшли футболісти Кріштіану Роналду ($ 105 млн) і Ліонель Мессі ($ 104 млн), продюсер Тайлер Перрі ($ 97 млн), бразильський футболіст Неймар ($ 95,5 млн), баскетболіст Леброн Джеймс ($ 88,2 млн), актор Дуейн Джонсон ($ 87,5 млн), телеведуча Еллен Дедженерес ($ 84 млн), співак Елтон Джон ($ 81 млн), співачка Аріана Гранде ($ 72 млн), актор Райан Рейнольдс ($ 71,5 млн), шеф-кухар Гордон Рамзі ($ 70 млн), брати Джонас ($ 68, 5 млн), співак Ед Ширан ($ 64 млн), співачка Тейлор Свіфт ($ 63,5 млн) і інші знаменитості.

Це цікаво: Наречена Роналду знялася у новорічній фотосесії в еротичній білизні: пікантні фото