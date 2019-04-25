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Фісташки – корисні смаколики, про які мало хто знає

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У складі фісташок міститься до 70% олії - фото 1
У складі фісташок міститься до 70% олії / trioreha

Напевно, кожен з нас вже після тридцяти років замислюється про те, як уберегти свій організм від вікових змін. Фісташки – якраз те, що треба.

Використовують фісташки для зміцнення імунітету, очищення крові, при відновленні після перенесених важких захворювань. А також ці горіхи будуть корисні чоловікам, бо вони посилюють чоловічу силу і покращують якість сперми.

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У складі фісташок міститься до 70% олії. Ця олія дуже цілюща, оскільки володіє протизапальними, тонізуючими, живильними властивостями і широко застосовується в косметичній промисловості. Олія виводить веснянки і пігментні плями, пом'якшує шкіру обличчя і тіла, надає омолоджуючий ефект на весь організм.

Фісташки дуже корисні для чоловіків - фото 323974
Фісташки дуже корисні для чоловіків

У народній медицині по одній чайній ложці олії на день приймають всередину, як стимулюючий і загальнозміцнюючий засіб. Фісташкова олія застосовується і зовнішньо. Корисна вона при дерматозах, дерматитах, грибкових ураженнях шкіри.

У цього виду горіхів дуже великі імунозахисні і антиоксидантні можливості. Показники антиоксидантної складової удвічі вищі, ніж у мигдалю і в десять разів, ніж у кедрових горішків.

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Джерело: trioreha
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