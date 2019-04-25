Великодня сирна паска в домашніх умовах: рецепт з фото

Дізнайтеся, як приготувати класичну сирну паску в домашніх умовах! Хоча рецептів сирної паски існує безліч, але головний інгредієнт в кожній з них – перетертий сир.

Рецепт приготування сирної паски

Інгрідієнти:

Сир (жирний, не нижче 9%) 500 г

Масло вершкове 100 г

Яйце куряче 3 шт

Цукор 100 г

Ізюм (можна замінити цукатами) 50 г

Вершки (20-30%) 200 г

Ванілін 1/4 ч. л.

Шоколад темний 50 г

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Великодня сирна паска в домашніх умовах: рецепт з фото / YouTube

Як приготувати:

Сир протерти через сито, додати розм'якшене вершкове масло, ретельно розтерти. Яйця збити з цукром, додати вершки і поставити на водяну баню.

Варити, помішуючи, до загустіння. Якщо робите шоколадну паску, то разом з вершками додайте шоколад. Дати охолонути.

Змішати охололу заварну масу з сирною, додати ванілін і цукати. Добре перемішати. Застелити марлею форму для паски або друшляк.

Викласти сирну масу в форму, загорнути кінці марлі. Зазвичай достатньо залишити на ніч. Акуратно перевернути на тарелю. Зняти марлю. Можна прикрасити тертим шоколадом.

Класична сирна великодня паска/ porezeptu

Важливо: для приготування паски потрібно брати тільки свіжий, жирний, щільний сир. З якого потім, після стікання зайвої рідини, утворюється досить тверда, пластична маса.

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