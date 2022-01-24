Найбагатша людина світу вклала три мільярди доларів у ліки проти смерті

Засновник Amazon, мільярдер Джефф Безос профінансував програму Alto Labs, яка займеться пошуком ліків проти смерті. Планується розробити технологію відновлення клітин та їх стійкості до хвороб.

Дослідники мають намір створити препарат, який перепрограмує клітини. Головна мета – повернути їх у стан стовбурових. Працюватимуть над створенням ліків лауреати Нобелівської премії з хімії та медицини Дженніфер Дудна та Шинья Яманака, пише thetimes.

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Японський вчений відкрив, що за допомогою всього чотирьох генів клітинам можна дати вказівку повернутися в примітивний стан з властивостями ембріональних стовбурових клітин. Проте експерименти, які у 2016 році проводили на тваринах, показали, що "фактори Яманаки" можуть мати побічні ефекти. І зараз головне завдання вчених: зрозуміти, як зробити так, щоби таких відхилень не було.

Дослідження відбуватимуться у Сан-Франциско та Сан-Дієго, а також у британському Кембриджі. Про те, що Джефф Безос збирається інвестувати в проєкт боротьби зі старінням, стало відомо ще у вересні, щоправда, сума тоді не уточнювалася.

Науковці створюють ліки від смерті

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