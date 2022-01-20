У NASA оголосили конкурс на найкращі ідеї щодо утилізації відходів на Марсі

NASA разом з HeroX оголосило конкурс Waste to Base. У його рамках будь-хто зможе поділитися ідеями про те, як максимально ефективно утилізувати відходи в ході польоту на Марс і назад.

Охочі взяти участь у конкурсі мають подати заявку до 15 березня. За найуспішніші ідеї учасники отримають призи до $1000. Загальний призовий фонд становить $24 000. Переможця буде оголошено до 22 квітня, пише space.

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"Цей челендж присвячений пошуку способів перетворити відходи на базові матеріали та інші корисні речі на кшталт палива або витратної сировини для 3D-друку", – повідомляє агентство. Ідеї-переможці будуть опубліковані як частина дорожньої карти для майбутніх робіт з розвитку технологій для проєкту NASA. Очікується, що запропоновані технології дозволять використовувати матеріали багаторазово і, хоча "ідеально ефективний" цикл навряд чи існує, найкращими рішеннями будуть вважатися варіанти з мінімальною чи нульовою кількістю відходів.

В останні роки часто згадується, що астронавти зможуть дістатися Червоної планети до середини 2030-х років.

У NASA оголосили конкурс на найкращі ідеї щодо утилізації відходів на Марсі

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