Надя Дорофєєва зважилася на зміну іміджу

Надя Дорофєєва – ще та модниця. Шанувальники української співачки знають, наскільки активно Дорофєєва стежить за останніми трендами і намагається максимально застосувати їх у своїх образах. Не став винятком і трендовий в цьому році яскравий макіяж.

Так, Дорофєєва опублікувала нове фото, на якому грайливо дивиться в камеру. Співачка позує в комбінезоні коричневого відтінку. Футболка такого ж тілесного кольору. Головну увагу привертає саме макіяж артистки.

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Для чергового виходу Надя підібрала трендовий макіяж з акцентом на очі. Головна його фішка – яскрава смужка кислотно-блакитних тіней. Підкреслимо, що в цьому році сині і блакитні тіні особливо актуальні. Це відсилка до трендів 80-90-х.

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