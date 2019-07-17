Леся Нікітюк створила сторінку в Instagram для свого пса

Популярна українська шоувумен Леся Нікітюк вирішила прославити свого пса на прізвисько Рафаель – зірка зареєструвала домашнього улюбленця в Instagram. Про це телеведуча розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі.

Телеведуча Леся Нікітюк має сторінку в Instagram з армією шанувальників у 3 мільйони осіб. Тепер зірка захотіла ділитися моментами з життя свого пса Рафаеля, завівши йому окремий акаунт.

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"Поки я на зйомках, пес вкрав телефон і зробив собі профіль в Інстаграм. Я вже підписалася", – повідомила у своєму блозі Леся, опублікувавши фото чотирилапого вихованця.

Відомо, що всього за кілька годин на пса підписалися понад дві тисячі користувачів. А на цей момент у Рафіка вже понад 3 тисячі фоловерів.

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