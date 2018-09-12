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Надя Дорофєєва здивувала зухвалим образом

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Дівчина з'явиться у Vogue Ukraine в яскраво-червоному сексуальному платті - фото 1
Дівчина з'явиться у Vogue Ukraine в яскраво-червоному сексуальному платті / instagram

Солістка гурту Время и Стекло Надя Дорофєєва заінтригувала шанувальників новим знімком.

Кілька днів тому зірка стала обличчям нового бренду Maybelline. Вона знялася в рекламному ролику, в якому представила нову туш для вій.

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А сьогодні співачка потішила шанувальників новим знімком. Схоже, що скоро нам варто очікувати яскравих знімків, які Надя зробила для "Vogue Ukraine". Дівчина з'явиться на сторінках глянцю в яскраво-червоному сексуальному платті, яке прекрасно підкреслює її чудові форми. Фатальний лук вона доповнила великими сережками.

Нещодавно Надя поділилась ефектним знімком, на якому позує у топі та спортивних штанах з маленькими гантелями. Користувачі одразу ж відзначили, що дівчина і справді тримає себе у формі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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