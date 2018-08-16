Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Дорофєєва заінтригувала усіх новиною

  • 101
Зараз йде активний запис нового альбому "Время и Стекло" - фото 1
Зараз йде активний запис нового альбому "Время и Стекло" / instagram

Солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва порадувала фанатів знімком з концерту на своїй сторінці в Instagram.

Також знаменитість заінтригувала чудовою новиною: зовсім скоро вийде новий альбом і буде просто неймовірним. Просто зараз виконавці працюють над ним.

І ще: Надя Дорофєєва поділилася зворушливим фото із мамою

"Зараз йде активний запис альбому "Время и Стекло". Буде пушка вишка персик фішка! P.s. це НЕ текст пісні", – пожартувала Дорофєєва.

Шанувальникам новина дуже сподобалася: "Хахахахха, ми чекаємо", "Шкода, що це не текст пісні. Пісня була б бомбічна!", "Було б цікаво,якщо би був текст пісні такий", "Відчуваю буде хіт літа", "Надя тобі так личать ці косички", "Я дуууже чекаю!!! А коли лірика?".

Днями відомий український музикант MONATIK показав жаркий танець з солісткою групи "Время і Стекло" Надею Дорофєєвою.

Читайте також: Надя Дорофєєва поділилася оригінальним знімком з MONATIK'ом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1756
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 728
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 254
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура