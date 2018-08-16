Дорофєєва заінтригувала усіх новиною

Солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва порадувала фанатів знімком з концерту на своїй сторінці в Instagram.

Також знаменитість заінтригувала чудовою новиною: зовсім скоро вийде новий альбом і буде просто неймовірним. Просто зараз виконавці працюють над ним.

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"Зараз йде активний запис альбому "Время и Стекло". Буде пушка вишка персик фішка! P.s. це НЕ текст пісні", – пожартувала Дорофєєва.

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 15 Сер 2018 р. о 12:30 PDT

Шанувальникам новина дуже сподобалася: "Хахахахха, ми чекаємо", "Шкода, що це не текст пісні. Пісня була б бомбічна!", "Було б цікаво,якщо би був текст пісні такий", "Відчуваю буде хіт літа", "Надя тобі так личать ці косички", "Я дуууже чекаю!!! А коли лірика?".

Днями відомий український музикант MONATIK показав жаркий танець з солісткою групи "Время і Стекло" Надею Дорофєєвою.

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