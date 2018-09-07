Надя Дорофєєва показала ідеальні підкачені сідниці

Українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала відверте фото з оголеними сідницями.

Пікантний знімок з'явився на сторінці зірки в Instagram.

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Дорофєєва позує в обтислому чорному купальнику, притулившись сідницями до цегляної стіни. Знімок зроблений знизу так, що саме сідниці стають центральним об'єктом зображення. Знімок оброблений в стилі старого фото. Фанати однозначно позитивно оцінили кадр, віддавши за півдня більш як 245 тисяч лайків.

Також знаменитість заінтригувала чудовою новиною: зовсім скоро вийде новий альбом і буде просто неймовірним. Просто зараз виконавці працюють над ним.

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