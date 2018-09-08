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Надя Дорофєєва похизувалась спортивною фігурою

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Надя Дорофєєва на спортику - фото 1
Надя Дорофєєва на спортику / instagram.com/nadyadorofeeva

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва потішила фанатів новим спортивним фото.

Молода співачка Надя Дорофеєва не тільки активно займається своєю музичною кар'єрою, а й веде акаунт на платформі Instagram.

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Там красуня ділиться кадрами зі світських заходів, зйомок, промо до відео, а також своїми буднями. Тому не дивно, що за виконавицею стежать понад 3 млн осіб. Нещодавно Надя поділилась ефектним знімком, на якому позує у топі та спортивних штанах з маленькими гантелями. Користувачі одразу ж відзначили, що дівчина і справді тримає себе у формі. Хто сказав. що готуватись потрібно тільки до літа?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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