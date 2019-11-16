Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Повернення День студента

Надя Дорофєєва здивувала шанувальників новим фото

  • 17
Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Співачка Надя Дорофєєва поділилася милими фото в незвичайному образі. Шанувальники у захваті!

Відома українська співачка, яка виступає в складі групи "Время и Стекло", обожнює епатувати публіку незвичайними образами і яскравими фото у своєму Instagram.

І ще: Надя Дорофєєва переполохала Instagram новим фото

І якщо зазвичай Надя приміряє зухвалі образи, то цього разу здивувала фанатів ніжністю. На нових фото красуня позує у гримерці під час марафету.

Видно, що за її спиною копошаться стилісти, Надя сидить біля дзеркала спиною до нього і фотографує себе на телефон. На ній білий махровий халат, волосся розпущене і прикрашене масивним обідком зі стразами, а на обличчі легкий макіяж. У підписі до фото Дорофєєва запропонувала фанатів вибрати, який зі знімків їм подобається більше.

Гортайте фотогалерею:

Читайте також: Спокуслива Дорофєєва засвітила пружні сідниці: гаряче фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі навушники, які можна купити замість Apple AirPods Pro
  • 12 листопада, 12:15
  • 872
Моделі 90-х: як змінилася ідеальна Карлі Клосс (18+)
  • 12 листопада, 16:21
  • 1829
ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш правила дорожнього руху
  • 12 листопада, 14:00
  • 5688
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз