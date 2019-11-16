Надя Дорофєєва здивувала шанувальників новим фото

Співачка Надя Дорофєєва поділилася милими фото в незвичайному образі. Шанувальники у захваті!

Відома українська співачка, яка виступає в складі групи "Время и Стекло", обожнює епатувати публіку незвичайними образами і яскравими фото у своєму Instagram.

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І якщо зазвичай Надя приміряє зухвалі образи, то цього разу здивувала фанатів ніжністю. На нових фото красуня позує у гримерці під час марафету.

Видно, що за її спиною копошаться стилісти, Надя сидить біля дзеркала спиною до нього і фотографує себе на телефон. На ній білий махровий халат, волосся розпущене і прикрашене масивним обідком зі стразами, а на обличчі легкий макіяж. У підписі до фото Дорофєєва запропонувала фанатів вибрати, який зі знімків їм подобається більше.

Гортайте фотогалерею:

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