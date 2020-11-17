Надя Дорофєєва завела мережу спокусливим вбранням з пікантними вирізами на сідницях

Сексуальна українська співачка Надя Дорофєєва регулярно приємно дивує своїх шанувальників сміливими експериментами зі стилем. Цього разу зірка позувала в епатажному пікантному образі на ланцюгу-жердині, який розбурхав підписників красуні.

Так, Надя Дорофєєва змусила всіх ніяковіти від свого спокусливого вбрання. Судячи з ролика, зовсім скоро фанатів чекає нове спекотне сольне відео від зірки. А поки у прев'ю Надя розгойдується на ланцюзі в дизайнерських ботфортах і у штанях, на яких є пікантні вирізи на сідницях.

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Фанати залишилися просто в захваті від таких кадрів, не стримався і чоловік Дорофєєвої Дантес, поставивши кілька емодзі у коментарях під відео.

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