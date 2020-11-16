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Соціальні сіті: Полякова сконфузилася під час прямого ефіру на Танцях з зірками (відео)

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Оля Полякова - фото 1
Оля Полякова / instagram

Українська співачка Оля Полякова стала ведучою балкона під час дванадцятого випуску шоу Танці з зірками. І під час прямого ефіру не обійшлося без курйозу. Проте згодом зірка показала, що вміє сміятися над собою.

Так, Оля Полякова осоромилася під час 12 випуску проєкту Танці з зірками. Артистка, будучи ведучою балкона під час чвертьфіналу, закликала глядачів підписуватися на свої "соціальні сіті", хоча правильно було сказати "мережі".

І ще: Танці з зірками 2020 випуск 12 онлайн: дивитись відео виступів

Пізніше артистка правно викрутилася з незручної ситуації, обігравши ляп в своїх Instagram-stories.

"Не забуваємо про мої соціальні сіті. Ось вам одна сітя, ось – друга. Ну ось і закінчився мій балкончик. Підписуйтесь на мої соціальні сіті", – сказала вона, сміючись.

Читайте також: Танці з зірками 2020: хто покинув шоу у дванадцятому випуску (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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