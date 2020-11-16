Соціальні сіті: Полякова сконфузилася під час прямого ефіру на Танцях з зірками (відео)

Українська співачка Оля Полякова стала ведучою балкона під час дванадцятого випуску шоу Танці з зірками. І під час прямого ефіру не обійшлося без курйозу. Проте згодом зірка показала, що вміє сміятися над собою.

Так, Оля Полякова осоромилася під час 12 випуску проєкту Танці з зірками. Артистка, будучи ведучою балкона під час чвертьфіналу, закликала глядачів підписуватися на свої "соціальні сіті", хоча правильно було сказати "мережі".

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Пізніше артистка правно викрутилася з незручної ситуації, обігравши ляп в своїх Instagram-stories.

"Не забуваємо про мої соціальні сіті. Ось вам одна сітя, ось – друга. Ну ось і закінчився мій балкончик. Підписуйтесь на мої соціальні сіті", – сказала вона, сміючись.

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