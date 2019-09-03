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Серіал Кріпосна

MARUV показала унікальні спокусливі кадри з другого ефіру Танці з зірками

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MARUV - фото 1
MARUV / instagram

MARUV вирішила ще раз нагадати своїм підписникам про минулий випуск шоу Танці з зірками. Епатажна українська співачка показала в Instagram унікальні кадри з гарячої фотосесії.

MARUV зі своїм партнером, танцюристом JAY уже другий ефір дивують глядачів зухвалими номерами. Примітно, що навіть вальс Корсун танцювала в більш "традиційному" для себе вбранні. Співачка вийшла на паркет в чорному латексному комбінезоні, який екстремально облягав її форми. Також танцювальний наряд доповнювала оригінальна накидка-сукня в мереживах, що доповнювало образу невагомості.

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На своїй сторінці в мережі instagram MARUV опублікувала серію фото в цьому вбранні.

MARUV показала унікальні спокусливі кадри з другого ефіру Танці з зірками - фото 352239

MARUV показала унікальні спокусливі кадри з другого ефіру Танці з зірками - фото 352240

MARUV показала унікальні спокусливі кадри з другого ефіру Танці з зірками - фото 352241

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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