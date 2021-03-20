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DOROFEEVA презентувала свій перший мініальбом: слухати онлайн

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва

Українська співачка і тренер 11 сезону шоу Голос країни Надя Дорофєєва, відома під псевдонімом DOROFEEVA, випустила дебютний мініальбом. Слухаємо разом на Радіо МАКСИМУМ!

Альбом був записаний на MOZGI Studios. Його співавторами стали продюсери Потап і Михайло Бусін. Музична робота складається з п'яти пісень. Презентували новинку на ютуб-каналі співачки.

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До збірки dofamin увійшли п'ять пісень: digital-хіт gorit, який вже набрав понад 35 млн переглядів на ютубі, треки vecherinka, bam bam і zavisimost, а також лід-сингл a tebe. "Виявляється, будь-який спогад можна перетворити на пісню. Закоханість, біль, пристрасть, насолода, залежність: ці відтінки почуттів знайомі кожному, і саме вони звучать в моєму першому мініальбомі dofamin", – написала співачка в інстаграмі.

Також Надя розповіла, що в дебютному альбомі відображене її життя, яке вона переносила в музику і тексти. І додала, що назва платівки не випадкова, адже дофамін – це гормон задоволення і закоханості.

DOROFEEVA – dofamin (full EP): слухати онлайн

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