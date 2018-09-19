Надя Дорофєєва у латексі спокусила своїх фанатів

Відома українська співачка, солістка групи Время и Стекло Надя Дорофєєва потішила шанувальників кадрами з нової фотосесії.

Знаменитість позувала для журналу Cosmopolitan у латексній спідниці і обтягуючому топі. Так, не всі шанувальники зрозуміли стиль артистки і розділилися на два табори.

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"Sunny day", – лаконічно підписала кадр Дорофєєва. Фолловери ж почали коментувати побачене: "Сліпуча", "Хотів би я, що б мене так перло від сонячних променів", "Потовстішала?", "Рот закрий, а то сексі типу", "Зараз би на тлі туалету фоткатися", "Спідниця жах", "Насправді дуже класне фото: стильно, красиво, інтригуюче", "Це типу, на стилі?", "А мені вона здається дуже сексуальною".

Днями Надя Дорофєєва також опублікувала відверте фото з оголеними сідницями. Пікантний знімок з'явився на сторінці зірки в Instagram.

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