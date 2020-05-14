Надя Дорофєєва спокусливо оголила ніжки

Співачка Надя Дорофєєва засвітила розкішні ноги, розповівши про свої звички. Шанувальники у захваті від Наді!

Відома українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва порадувала фанатів в Instagram новим постом.

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Нещодавно знаменитість виставила пікантне селфі в дзеркалі розкішної гардеробної, примірявши лише білосніжну толстовку з принтом і засвітивши неабияку колекцію взуття.

Так, артистка вирішила розповісти про свої звички, особливо про те, що робить її щасливою. Надя зізналася, що саме дрібниці радують її найбільше, наприклад, красуня обожнює чай з імбиром, стояти під гарячим душем або ж дарувати потрібні подарунки. Фоловери ж залишилися в захваті, засипаючи Надю компліментами, а також розповідаючи про свої звички.

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