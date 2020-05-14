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Надя Дорофєєва спокусливо оголила ніжки

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Дорофєєва - фото 1
Дорофєєва / instagram

Співачка Надя Дорофєєва засвітила розкішні ноги, розповівши про свої звички. Шанувальники у захваті від Наді!

Відома українська співачка, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва порадувала фанатів в Instagram новим постом.

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Нещодавно знаменитість виставила пікантне селфі в дзеркалі розкішної гардеробної, примірявши лише білосніжну толстовку з принтом і засвітивши неабияку колекцію взуття.

Так, артистка вирішила розповісти про свої звички, особливо про те, що робить її щасливою. Надя зізналася, що саме дрібниці радують її найбільше, наприклад, красуня обожнює чай з імбиром, стояти під гарячим душем або ж дарувати потрібні подарунки. Фоловери ж залишилися в захваті, засипаючи Надю компліментами, а також розповідаючи про свої звички.

ПРИВЫЧКИ ⠀ № 1 ⠀ Радоваться всему, особенно мелочам: ⠀ Я очень счастлива, когда пью вкусный горячий чай с имбирём, мёдом и обязательно чтоб он был немного острым ⠀ Обожаю долго стоять под очень горячим душем, хотя знаю, что это не очень полезно ⠀ Я радуюсь всему, что имею, до сих пор не верю, что у меня есть своя машина и каждый раз садясь за руль - я чувствую себя почему-то маленькой, но очень-очень крутой ⠀ Радуюсь, когда я никого не просила, а мне взяли и привезли вкуснейший латте, зная что я очень его люблю ♥️ ⠀ Радуюсь, когда строчка из книги может смотивировать к чему-то новому ⠀ Радуюсь, когда я купила кому-то подарок и увидела, что попала в точку ⠀ И ещё так приятно иногда чувствовать себя красивой и нужной ⠀ ... ⠀ А чему радуетесь вы?

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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