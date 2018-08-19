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Кумедний backstage: Надя Дорофєєва показала, як знімали спільний кліп з MONATIK'ом

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Дорофєєва і MONATIK - фото 1
Дорофєєва і MONATIK / slukh.media

Зйомки кліпу проходили на Лазурному узбережжі у Франції.

Популярна українська співачка і учасниця дуету "Время і Стекло" Надя Дорофєєва з деяких пір пробує себе в новому амплуа – "влогера". Свій канал вона веде на YouTube. Нещодавно співачка опублікувала новий випуск свого влогу, в якому показала, як проходив процес зйомок кліпу на пісню, записану спільно з MONATIK, "Глибоко". Подивитися кадри з бекстейджа можна на YouTube-каналі Дорофєєвої "DoDoVLOG".

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У 11-хвилинному відеоролику Надя познайомила шанувальників зі студією Діми Монатіка. Саме в ній і проводили запис пісні. Ще у відео показані елементи веселої хореографічної підготовки для зйомок кліпу. Крім того, співачка "приправила" монтаж бекстейджа кумедними кадрами з Ніцци. Зйомки кліпу проходили у Франції на Лазурному узбережжі.

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Джерело: youtube
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