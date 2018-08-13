Надя Дорофєєва поділилася зворушливим фото із мамою

Відома українська співачка Надя Дорофєєва потішила фанатів трепетним знімком з мамою Ольгою на своїй сторінці в Instagram.

Так, під спільним фото знаменитість також прикріпила історію про те, що саме мама завжди підтримувала артистку у виборі одягу, і що неділя завжди була їх особливим днем тижня.

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Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 12 Сер 2018 р. о 11:20 PDT

"Наш з мамою шопінг – це особлива подія. Втручатися будь-кому в наш "священний" ритуал – було заборонено і небезпечно. Нашим днем була неділя. Це був єдиний день тижня , в який я прокидалася легко. Вранці ми снідали і годині в 10 ми вже були на ринку. Ми обходили його ПОВНІСТЮ! ... Пройшло багато років. Ми в @sododo.official і я все так само кайфую. Тільки тепер я одягаю маму. І від цього ще приємніше", – зворушливо підписала кадр Дорофєєва.

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