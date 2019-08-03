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Надя Дорофєєва показала голі сідниці на гарячих фото з яхти
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Солістка гурту Время и Стекло Надя Дорофєєва разом з коханим чоловіком Володимиром Дантесом вирушила на заслужений відпочинок. Сексуальна співачка радує шанувальників пікантними знімками.
Відомо, що зіркова пара вибрала для відпустки Італію. Надя та Володимир катаються на яхті по Середземному морю і гуляють мальовничими вуличками приморських містечок. Звичайно ж, Дорофєєва не упустила нагоди похизуватися своїми апетитними формами.
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На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала гаряче фото, на якому вона лежить на яхті в ефектному червоному купальнику. При цьому артистка позувала спиною до камери, демонструючи свої пружні сідниці і стрункі ніжки.
"Яхта, серпень. І ми з тобою закохані". – коротко прокоментувала кадр Дорофєєва.
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