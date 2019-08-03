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Справжній мачо: Олег Винник змусив змокріти всіх вовчиць України
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Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!
Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.
Ви повинні це бачити: Дайте мені її номерок: Настя Каменських знову завела чоловічу половину людства
Цього тижня фанат вовчиць з усього світу відзначав своє 46-річчя. З цієї нагоди Олег Винник виклав на своїй сторінці в Instagram олдскульне фото, яке відразу ж засипали сотнями компліментів його прихильниці: "Такий постер міг висіти в моєї мами в кімнаті в 87-му", "Вау! Оце ви нас потішили! Таким ми вас ще не бачили", "З днем народження, наш Король вовчиць", "З днем народження, красунчику", "Справжній лев!".
Гаряча та спокуслива Тіна Кароль не стомлюється заповнювати свій Instagram спекотними фото. Цього тижня вона виклала в мережу ще й не менш круте відео, яке переглянули майже 90 тисяч разів за лічені дні. Оминути увагою коментарі ми не змогли, тому залишаємо вам тут кілька найцікавіших: "Захват", – написала ведуча проекту Топ-модель по-українськи Соня Плакидюк, "Боже, який красивий Кенгуруш", "Можна більше такого?", "Боже, як круто", "Мрія", "А скільки кадрів ще не показані". Ох, підозрюємо, що Тіна буде знущатися з нас ще довго, підкидаючи провокативні фото в мережу ;)
А от Надя Дорофєєва буквально вивалила свої булки, аби її прихильники могли похизуватися відмінною фізичною формою. Не дивно, що підписники співачки звернули увагу саме на її пишну п'яту точку: "Кайфова попа", "І дві чисті п'ятки", – один з коментаторів постібався з Наді через те, що на одному з фото зірка не врахувала цей пікантний нюанс. "Мені здається, чи вони відпочивають з Потапом і Настею на одній яхті?". Цілком імовірно, що так, адже Настя теж виклала фото з яхти, але про це згодом. "Ми все-таки чекаємо фото з Вовою в однакових купальниках", "Гарячий горіх".
А от і Настя Каменських з її вельми невдалим фото, яке вона чомусь виклала на своїй сторінці в Instagram. Не дивно, що посипався шквал критики, адже таке не гоже постити у мережу. А поки ми тут залишимо вам кілька коментарів: "Ну хоч десь вона може вийти невдало", "Невдале, наче, фото", "Не найбільш вдалий вираз обличчя", "Захитало тітку, чи що?", "Очі, ніби в хламіну", Фото красиве, але якби не лице", Навіщо виставляти це жахливе фото?", "Однозначно фото викладала на п'яну голову", "Обкурилася, чи що?". Але є й ті, хто захищає Настю в коментарях під цим фото: "Нічого з лицем не сталося, дівчата, це ж ви щодня такі, а от для Instagram починаєте мазюкатися", "А то у всіх решти неймовірні обличчя. Жива людина... що захотіла, то і виклала" Вона і так красива!", "Так і знала, що тут зараз коментарі всі будуть про обличчя. Та, фото не сильно вдале, але навіщо так виписувати? Настуня – красуня, одне невдале фото і одразу язики нагострили".
P.S. підозрюємо, що Настя видалить цей пост, але згодом ;)
Слава Камінська вирішила продовжити тішити своїх прихильників гарячими світлинами на своїй сторінці. Співачка відпочиває там з дітьми, а її підписники засипають компліментами та просять забрати їх до себе: "Слава Ви шикарна жінка!!! Стильна, сексуальна, з почуттям гумору і завжди на висоті!!! Нереальна красуня!!", "Дуже красива фігура! Не розумію людей, які підписані і паскудять словесно! Я підписана, тому що подобається людина. Красуня взагалі", "Ну не можна ж бути такою офігенною, Слава!", "Змушуєш чоловіків слюнями давитися". Щоправда, не обійшлося й без критиків і знавців PhotoShop: "Фотошоп хріновий, розмиті краї на фігурі". Не змовчала і сама співачка: "Це не фотошоп, а фільтр, який розмиває задній фон. Навчіться не мудрувати".
А ви вже чули, що чарівна співачка TAYANNA стане ведучою одного з телепроєктів? Разом із нею вести шоу буде Містер Україна – Богдан Юсипчук. Фанати виконавиці з позитивом сприйняли цю радісну новину, а також побажали своїй кумирці натхнення та сил для того, щоб підкоряти нові вершини: "Танічка, у тебе вийде! Бажаю успіху!", "А я в тобі не сумніваюсь! Ти ж наша фантастична жінка, а це значить, що тобі все під силу! Чекаю з нетерпінням, щоб побачити тебе на улюбленому каналі", "Сміливо пробуйте, без сумнівів", "Дуже рада, що ранок буде починатися з вашого шоу".
Наостанок залишимо вам кілька спокусливих кадрів від нашої улюбленої Лесі Нікітюк. Телеведуча та блогер зараз не лише активно готується до зйомок власного проєкту, а й встигає тішити своїх підписників спекотними та яскравими світлинами. Не дивно, що її фанати залишили десятки теплих слів під цією серією: "Дуже сексуально", "Тут нічого нема зайвого... все є розкішним", "Дістанеться комусь діамант, і красуня, і розумниця, і пироги пече! Коротше, на фото все апетитно!", "Дівчино, ви просто приголомшливо шикарні!", "Шикарні ягідки!".
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