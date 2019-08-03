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Справжній мачо: Олег Винник змусив змокріти всіх вовчиць України

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Олег Винник показав себе у молодості - фото 1
Олег Винник показав себе у молодості

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам!

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

Ви повинні це бачити: Дайте мені її номерок: Настя Каменських знову завела чоловічу половину людства

Цього тижня фанат вовчиць з усього світу відзначав своє 46-річчя. З цієї нагоди Олег Винник виклав на своїй сторінці в Instagram олдскульне фото, яке відразу ж засипали сотнями компліментів його прихильниці: "Такий постер міг висіти в моєї мами в кімнаті в 87-му", "Вау! Оце ви нас потішили! Таким ми вас ще не бачили", "З днем народження, наш Король вовчиць", "З днем народження, красунчику", "Справжній лев!".

Олег Винник знову розбурхав мережу своїм фото - фото 345386
Олег Винник знову розбурхав мережу своїм фото

Гаряча та спокуслива Тіна Кароль не стомлюється заповнювати свій Instagram спекотними фото. Цього тижня вона виклала в мережу ще й не менш круте відео, яке переглянули майже 90 тисяч разів за лічені дні. Оминути увагою коментарі ми не змогли, тому залишаємо вам тут кілька найцікавіших: "Захват", – написала ведуча проекту Топ-модель по-українськи Соня Плакидюк, "Боже, який красивий Кенгуруш", "Можна більше такого?", "Боже, як круто", "Мрія", "А скільки кадрів ще не показані". Ох, підозрюємо, що Тіна буде знущатися з нас ще довго, підкидаючи провокативні фото в мережу ;)

А от Надя Дорофєєва буквально вивалила свої булки, аби її прихильники могли похизуватися відмінною фізичною формою. Не дивно, що підписники співачки звернули увагу саме на її пишну п'яту точку: "Кайфова попа", "І дві чисті п'ятки", – один з коментаторів постібався з Наді через те, що на одному з фото зірка не врахувала цей пікантний нюанс. "Мені здається, чи вони відпочивають з Потапом і Настею на одній яхті?". Цілком імовірно, що так, адже Настя теж виклала фото з яхти, але про це згодом. "Ми все-таки чекаємо фото з Вовою в однакових купальниках", "Гарячий горіх".

Надя Дорофєєва спокушає своїми сідницями - фото 345387
Надя Дорофєєва спокушає своїми сідницями

А от і Настя Каменських з її вельми невдалим фото, яке вона чомусь виклала на своїй сторінці в Instagram. Не дивно, що посипався шквал критики, адже таке не гоже постити у мережу. А поки ми тут залишимо вам кілька коментарів: "Ну хоч десь вона може вийти невдало", "Невдале, наче, фото", "Не найбільш вдалий вираз обличчя", "Захитало тітку, чи що?", "Очі, ніби в хламіну", Фото красиве, але якби не лице", Навіщо виставляти це жахливе фото?", "Однозначно фото викладала на п'яну голову", "Обкурилася, чи що?". Але є й ті, хто захищає Настю в коментарях під цим фото: "Нічого з лицем не сталося, дівчата, це ж ви щодня такі, а от для Instagram починаєте мазюкатися", "А то у всіх решти неймовірні обличчя. Жива людина... що захотіла, то і виклала" Вона і так красива!", "Так і знала, що тут зараз коментарі всі будуть про обличчя. Та, фото не сильно вдале, але навіщо так виписувати? Настуня – красуня, одне невдале фото і одразу язики нагострили".

P.S. підозрюємо, що Настя видалить цей пост, але згодом ;)

'П'яна' Настя Каменських обурила користувачів Instagram - фото 345388
"П'яна" Настя Каменських обурила користувачів Instagram

Слава Камінська вирішила продовжити тішити своїх прихильників гарячими світлинами на своїй сторінці. Співачка відпочиває там з дітьми, а її підписники засипають компліментами та просять забрати їх до себе: "Слава Ви шикарна жінка!!! Стильна, сексуальна, з почуттям гумору і завжди на висоті!!! Нереальна красуня!!", "Дуже красива фігура! Не розумію людей, які підписані і паскудять словесно! Я підписана, тому що подобається людина. Красуня взагалі", "Ну не можна ж бути такою офігенною, Слава!", "Змушуєш чоловіків слюнями давитися". Щоправда, не обійшлося й без критиків і знавців PhotoShop: "Фотошоп хріновий, розмиті краї на фігурі". Не змовчала і сама співачка: "Це не фотошоп, а фільтр, який розмиває задній фон. Навчіться не мудрувати".

Слава Камінська знову підкорює Instagram гарячими фото - фото 345392
Слава Камінська знову підкорює Instagram гарячими фото

А ви вже чули, що чарівна співачка TAYANNA стане ведучою одного з телепроєктів? Разом із нею вести шоу буде Містер Україна – Богдан Юсипчук. Фанати виконавиці з позитивом сприйняли цю радісну новину, а також побажали своїй кумирці натхнення та сил для того, щоб підкоряти нові вершини: "Танічка, у тебе вийде! Бажаю успіху!", "А я в тобі не сумніваюсь! Ти ж наша фантастична жінка, а це значить, що тобі все під силу! Чекаю з нетерпінням, щоб побачити тебе на улюбленому каналі", "Сміливо пробуйте, без сумнівів", "Дуже рада, що ранок буде починатися з вашого шоу".

TAYANNA спробує себе у ролі ведучої - фото 345395
TAYANNA спробує себе у ролі ведучої

Наостанок залишимо вам кілька спокусливих кадрів від нашої улюбленої Лесі Нікітюк. Телеведуча та блогер зараз не лише активно готується до зйомок власного проєкту, а й встигає тішити своїх підписників спекотними та яскравими світлинами. Не дивно, що її фанати залишили десятки теплих слів під цією серією: "Дуже сексуально", "Тут нічого нема зайвого... все є розкішним", "Дістанеться комусь діамант, і красуня, і розумниця, і пироги пече! Коротше, на фото все апетитно!", "Дівчино, ви просто приголомшливо шикарні!", "Шикарні ягідки!".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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