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Надя Дорофєєва похвалилася ідеальними ніжками

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Дорофєєва - фото 1
Дорофєєва / instagram

Співачка Надя Дорофєєва захопила шанувальників стрункою фігурою. Артистка вже давно привчила фанів до того, що її пости в Instagram – це просто бомба.

І ось Надя Дорофєєва вирішила поділитися з фоловерами бойовим настроєм і опублікувала знімок, на якому зображена в образі спокусливої ​​войовниці. У кадрі зірка позує в стильних шортах-боксерках і чорному топі, поверх якого наділа подовжений піджак.

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Фанати оцінили наряд Наді Дорофєєвої безліччю лайків і компліментів. Варто зазначити, що Надя входить в список найпривабливіших зірок сучасного шоу-бізнесу.

Струнка красуня злетіла на вершину популярності в складі групи Время и стекло під чуйним керівництвом іменитого продюсера і музиканта Олексія Потапенка. Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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