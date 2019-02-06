Епатажна реперка Нікі Мінаж показала оголені груди

Співачка Нікі Мінаж опублікувала серію знімків, на яких вона в одних капронових колготках і стягуючому корсеті до грудей.

Американська реп-виконавиця Нікі Мінаж показала оголені груди. Знімки з'явилися на сторінці зірки в Instagram.

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На фото зірці одягають корсет, який не прикриває груди. Також крім нього на співачці одягнені тільки колготи. Груди Мінаж прикрила рукою. Користувачам сподобалися відверті кадри, за день вони зібрали більш як 1,4 мільйона лайків.

Днями відома реп-виконавиця поділилася іншими відвертими фото. Думки фанатів зірки про її образ розділилися. Фото з'явилися на сторінці співачки в Instagram.

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