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Епатажна реперка Нікі Мінаж показала оголені груди

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Користувачам сподобалися відверті кадри - фото 1
Користувачам сподобалися відверті кадри / People

Співачка Нікі Мінаж опублікувала серію знімків, на яких вона в одних капронових колготках і стягуючому корсеті до грудей.

Американська реп-виконавиця Нікі Мінаж показала оголені груди. Знімки з'явилися на сторінці зірки в Instagram.

І ще: Нікі Мінаж показала усі свої трансформації

На фото зірці одягають корсет, який не прикриває груди. Також крім нього на співачці одягнені тільки колготи. Груди Мінаж прикрила рукою. Користувачам сподобалися відверті кадри, за день вони зібрали більш як 1,4 мільйона лайків.

Епатажна реперка Нікі Мінаж показала оголені груди - фото 306004

Епатажна реперка Нікі Мінаж показала оголені груди - фото 306006

Епатажна реперка Нікі Мінаж показала оголені груди - фото 306005

Днями відома реп-виконавиця поділилася іншими відвертими фото. Думки фанатів зірки про її образ розділилися. Фото з'явилися на сторінці співачки в Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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