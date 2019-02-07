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Спокуслива Ратажковскі знялась у рекламі власної білизни (18+)

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Ратажковскі похизувалась формами - фото 1
Ратажковскі похизувалась формами / Olivia Malone

Популярна акторка і модель Емілі Ратажковскі знову опинилась у центрі уваги. Цього разу красуня на собі прорекламувала власну лінійку білизни. Тут спекотно!

27-річна американська зірка Емілі Ратажковскі тішить своєю появою не лише на екранах і обкладинках модних глянців, а й на власному профілі в соцмережі Instagram. Там за дівчиною без комплексів стежать понад 21 млн користувачів, і це не дивно, адже вона знає, чим зачепити підписників.

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Нещодавно Ратажковскі вирішила створити не лише власну лінійку купальників, а й жіночої білизни. Саме нове спіднє акторка вдало продемонструвала на собі, змусивши фанатів засипати її компліментами. Здається, Емілі завжди готова до літа та відвертих кадрів.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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