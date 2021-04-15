Надя Дорофєєва підірвала мережу знімком, де вона майже без одягу

Українська співачка, тренерка популярного талант-шоу Голос Надя Дорофєєва потішила своїх шанувальників новим пікантним знімком. Фоловери у захваті!

Відповідне фото артистка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

І ще: Надя Дорофєєва у сріблястій мінісукні підірвала мережу

"Нічого надіти", – підписала знімок Надя. У кадрі видно підтягнуту фігуру Дорофеєвої. Вона стоїть спиною до камери в білій білизні, білому світшоті, а на ногах у артистки такого ж кольору гольфи. Паралельно Надя шукає одяг в комоді.

Шанувальники оцінили фотографію Дорофеєвої. "Красу зіпсувати ти не зможеш і так", "Мені подобаються всі твої фото, навіть ті, що тільки в білизні, тому що я ніколи не знаходжу їх вульгарними, а дуже красивими і елегантними", – написали вони в коментарях.

Це цікаво: Надя Дорофєєва підкорила мережу ефектним образом у топі і міні: звабливі фото