Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Надя Дорофєєва підірвала мережу знімком, де вона майже без одягу

  • 25
Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Українська співачка, тренерка популярного талант-шоу Голос Надя Дорофєєва потішила своїх шанувальників новим пікантним знімком. Фоловери у захваті!

Відповідне фото артистка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

І ще: Надя Дорофєєва у сріблястій мінісукні підірвала мережу

"Нічого надіти", – підписала знімок Надя. У кадрі видно підтягнуту фігуру Дорофеєвої. Вона стоїть спиною до камери в білій білизні, білому світшоті, а на ногах у артистки такого ж кольору гольфи. Паралельно Надя шукає одяг в комоді.

Шанувальники оцінили фотографію Дорофеєвої. "Красу зіпсувати ти не зможеш і так", "Мені подобаються всі твої фото, навіть ті, що тільки в білизні, тому що я ніколи не знаходжу їх вульгарними, а дуже красивими і елегантними", – написали вони в коментарях.

Це цікаво: Надя Дорофєєва підкорила мережу ефектним образом у топі і міні: звабливі фото

пропозиції партнерів
Загрузка...
Новини