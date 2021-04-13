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Надя Дорофєєва підкорила мережу ефектним образом у топі і міні: звабливі фото

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Надя Дорофєєва - фото 1
Надя Дорофєєва / instagram

Спокуслива українська співачка Надя Дорофєєва продемонструвала черговий ефектний образ. В оригінально вбранні зірка з'явилася у першому прямому ефірі шоу Голос країни 2021.

Так, Надя Дорофєєва позувала на камеру у чорно-білих тонах, але це поєднання завдяки геометричному принту не виглядає нудно, а навпаки – задає тон всьому образу. Топ корсетного типу, коротка спідниця зі шнурівкою з боку, стильний тренч, довгі рукавички і акуратний берет – все виконано з одного матеріалу.

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У підписі до серії знімків Надя написала, що перший прямий ефір Голосу країни 2021 був неймовірно хвилюючий і для учасників, і для неї як тренера. Вона шкодує, що команду покинуло відразу три талановитих учасники. Але з рештою артиста має намір йти до перемоги з підтримкою потужного фан-клубу.

Надя Дорофєєва підкорила мережу ефектним образом у топі і міні: звабливі фото - фото 455416

Надя Дорофєєва підкорила мережу ефектним образом у топі і міні: звабливі фото - фото 455417

Надя Дорофєєва підкорила мережу ефектним образом у топі і міні: звабливі фото - фото 455418

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