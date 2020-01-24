Надя Дорофєєва блиснула фігурою у маленькому бікіні

Надя Дорофєєва поділилася пікантними кадрами з відпустки в Домінікані. Шанувальники у захваті!

Відома українська співачка Надя Дорофєєва порадувала фанатів в Instagram новим постом. Нещодавно знаменитість похвалилася стильним кадром, вирушивши в довгоочікувану відпустку разом з чоловіком Володимиром Дантесом і друзями.

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Так, артистка виставила спокусливий кадр в чорному бікіні, позуючи на тлі пальм і блакитної води, а також зазначила, що таку гарячу фотосесію для неї влаштував коханий чоловік. Варто зазначити, що на цьому подорож парочки не закінчилася і закохані вирушили в Лісабон, Португалія.

"Ну все, останнє фото біля пальм, обіцяю далі постити тільки холод", – пожартувала Дорофєєва.

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