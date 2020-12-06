Надто спекотно: блогерка показала свої реальні форми у бікіні

Популярна фітнес-блогерка Теммі Хемброу не збирається прощатись зі спекотним сезоном, а нові сонячні фото білявки це підтверджують!

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 9 мільйонів осіб. І це не дивно, адже дівчина постійно працює над своєю формою, мотивує інших, а також зовсім не має комплексів. Тому білявка регулярно публікує доволі пікантні фото.

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І свіжі кадри не стали винятком, адже на них Теммі позує у крихітному білому купальнику, який лише підкреслює її апетитну фігуру. Здається, Хемброу навіть взимку готова до пляжного сезону.

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

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