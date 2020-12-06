Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Надто спекотно: блогерка показала свої реальні форми у бікіні

  • 44
Теммі Хемброу у бікіні - фото 1
Теммі Хемброу у бікіні / instagram.com/tammyhembrow

Популярна фітнес-блогерка Теммі Хемброу не збирається прощатись зі спекотним сезоном, а нові сонячні фото білявки це підтверджують!

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 9 мільйонів осіб. І це не дивно, адже дівчина постійно працює над своєю формою, мотивує інших, а також зовсім не має комплексів. Тому білявка регулярно публікує доволі пікантні фото.

І ще: З шампанським та у білизні: модель Victoria's Secret розбурхала новими фото (18+)

І свіжі кадри не стали винятком, адже на них Теммі позує у крихітному білому купальнику, який лише підкреслює її апетитну фігуру. Здається, Хемброу навіть взимку готова до пляжного сезону.

Надто спекотно: блогерка показала свої реальні форми у бікіні - фото 438039

Надто спекотно: блогерка показала свої реальні форми у бікіні - фото 438040

Джерело фото: instagram.com/tammyhembrow

Читайте також: Найкрасивіша дівчина світу зняла звабливе відео у білизні (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найсексуальніша фітнес-модель Ана Чері: фото 18+
  • 30 листопада, 20:20
  • 1678
Гороскоп на цей тиждень 30 листопада – 6 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 29 листопада, 15:19
  • 936
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2695111
Загрузка...
Новини