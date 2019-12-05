Надто сексуально: Ніколь Шерзінгер вразила формами у "голій" сукні

Популярна співачка Ніколь Шерзінгер і досі може позмагатись з юними зірками, адже виглядає розкішно навіть у прозорому вбранні. Зваблива красуня і справжня мотивація для жінок!

41-річна американська співачка, танцівниця і акторка Ніколь Шерзінгер не лише активно працює над власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 4 млн підписників. А все тому, що жінка не соромиться ділитись знімками не лише з якихось важливих подій та зйомок, а й своїх звичайних буднів.

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Нещодавно зірка похизувалась гарячою фігурою у "голій" вечірні сукні з декольте, чим викликала шквал компліментів від шанувальників. У такому образі Ніколь з'явилась на червоній доріжці The Fashion Awards у Лондоні.

Гортайте галерею:

У схожому вбранні Шерзінгер постала і на фіналі шоу The X Factor: Celebrity:

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